Muchas veces nos preguntamos qué sería de nosotros sin los profesionales de la salud . La realidad es que detrás de su trabajo se esconden unas cifras que seguramente muchos no sepan. Es uno de los sectores que más índice de suicidio tiene.

"Estar en urgencias es estar tú solo como psiquiatra. Igual tienes 15 personas esperando de las cuales cuatro o cinco tienen ideas de suicidio , tres están chillando en un box, a una la tienen que contener físicamente... pero es que ya no solo eso", dice la médico.

Como profesional, "yo he visto hacer a un colega un tacto rectal y mientras que el teléfono le suene tres veces y contestarlo".

Al vivir estos momentos "sientes frustración y culpa. Te vas a casa pensando que esas personas que tienen ideas de muerte tú no las has evaluado como las tienes que evaluar y piensas que para qué has hecho medicina", explica.