Uno de los primeros argumentos de esta pareja es que en el colegio enseñan cosas distintas a lo que se aplica en casa. Es decir, los padres no pueden controlar lo que se les enseña a sus hijos, sobre todo en lo relacionado con la convivencia con otros niños de su edad u otras figuras de autoridad a parte de los progenitores, en este caso, los profesores. Si llevas a tu hijo a un colegio tradicional no podrías darle algo distinto a lo que has tenido porque no tienes ese control. Creemos que rodear a nuestros hijos de algo tan diferente podría hacer que se sintieran apartados. Queremos que entiendan por qué lo hacemos sin que se sientan raros por el camino”.