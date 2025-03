Los dos gemelos se justifican sobre la agresión: " El alcalde llamó a unos matones y me empezaron a provocar"

Debido a la preocupación de los vecinos, el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado a los vecinos sobre el cierre de puertas en el Ayuntamiento . En 'Vamos a Ver' han hablado con los dos hermanos en directo, que explican su versión sobre los hechos: "Nosotros veníamos a hablar con el alcalde, no teníamos pensado hablar con este señor. Se encontraba ahí (en la plaza) fumándose un cigarro y me llamó 'moro vago ' tirándolo al suelo", decía.

El otro hermano alegaba que el hombre le acusó falsamente de no tener carnet: "Él es el causante de que me hayan abierto un expediente, porque me ha hecho una acusación falsa, me dijo que conducía vehículos municipales sin el carnet de conducir, pero lo tengo aquí, yo sí tengo carnet de conducir y no tengo antecedentes policiales. El alcalde llamó a unos matones y me empezaron a provocar. Yo tengo el juicio ganado, voy por delante de ellos".