La nueva agresión de uno de los menores detenidos por el asesinato de la educadora: "Se lanzó contra ella"

El delegado también habla de como es el protocolo para agresiones e n los Centros de menores de este grado: "Cuando se amenaza con agredir tiene que haber una orden directa por parte del equipo socio educativo para que a esa persona la aislemos. Si no es así, no podemos aislarla por una amenaza . Aunque una vez que el interno empieza la actitud agresiva a un trabajador, los vigilantes de seguridad lo contenemos y lo llevamos a un habitación habilitada de aislamiento".

Las habitaciones de aislamiento cuentan solo con una ventana: "En teoría no debería de haber ningún material que fuera susceptible de utilizar como arma", agregaba Miguel. "Es muy agresivo y muchas lesiones y accidentes laborares son durante los traslados, llevar a una persona muy agresiva engrilletada o no hacia una habitación pegándote patadas y codazos o intentando tirarte por las escaleras es complicado ", ha añadido sobre cómo es el traslado de jóvenes agresivos a las habitaciones de aislamiento.

A raíz del asesinato de Belén, el Gobierno está preparando una norma a nivel estatal que fije unos estándares mínimos para las 17 comunidades autónomas. Sobre si ha notado cambios dentro de los centros, Miguel segura que no: "Los vigilantes en Marcelo Nessi llevamos dos años de huelga. Pedimos que haya equipos de protección individual, aumento de la plantilla de seguridad y que se equipare el plus de peligrosidad con el del resto de trabajadores, ya que nosotros no lo cobramos o cobramos solo 35 euros".