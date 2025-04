Inmaculada, mujer agredida en su propia casa por un ladrón: "Me pegó una patada en la boca"

Inmaculada ha estado en la UVI después de que un ladrón le diera una paliza y la echara de su casa

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Inmaculada, la mujer agredida por el ladrón en su casa, que ha contado cómo se encuentra tras la brutal paliza.

Inmaculada estaba en su casa cuando un hombre llamó a la puerta. Pensando que sería una vecina abrió, pero en realidad se trataba de un ladrón que, tras propinarla una brutal paliza, intentó entrar a su casa. Gracias a los gritos de socorro y la ayuda de sus vecinos, consiguieron que se marchara y fue detenido.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Inmaculada, que nos ha contado cómo se está recuperando tras la agresión. "Llevo desde el martes, casi una semana y poco a poco me voy encontrando mejor", comenzaba a relatarnos en directo.

El ladrón la agredió directamente sin mediar palabra: "Abrí la puerta, él se fue para atrás y yo pensaba que me iba a decir que se había equivocado y lo que hizo fue coger fuerza y pegarme el primer puñetazo en la frente. Me fui al suelo, quería entrar a mi casa y me tiraba de la coleta, de la ropa y me pegaba puñetazos".

Inmaculada trató de pedir ayuda arrastrándose a las escaleras para evitar que cerrará la puerta: "Arrastrándome pedí ayuda y me senté en la escalera delante de la puerta. Mi marido escuchó el jaleo y salió del cuarto de baño, le dio dos puñetazos y también le dejó en el suelo. De la desesperación de ver que no podía cerrar la puerta me pegó una patada en la boca", terminaba Inmaculada.

Tras la brutal agresión, Inmaculada tiene varias lesiones graves: "Gracias a Dios hay algunas que se han ido", añadía la víctima. Lo que más preocupaba a la familia era un coagulo que se le había formado en el cerebro: "Yo no me enteré hasta que me recuperé días después. Me enteré de que se había curado solo y que quitando los puntos de la brecha de la frente no había que operar".

Inmaculada: "Cuando vuelva a mi casa no se cómo voy a actuar"

Aunque su agresor está en la cárcel, la víctima sigue teniendo miedo y no consigue descansar: "No era consciente de que estaba chillando y me había echo pipí en la cama. Me tuvieron que calmar. Después de eso ya se me ha ido un poco el miedo porque estoy en el hospital y siempre hay gente pasando. Cuando vuelva a mi casa no se cómo voy a actuar".