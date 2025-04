No se tiene constancia de que solicitara una hipoteca, ya que habría pagó el importe total mediante un cheque bancario con fondos de origen desconocido. Según mensajes a los que ha tenido acceso 'El Confidencial', Ábalos podría haber estado involucrado en la compra.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con José María Olmo, jefe de investigación de 'El Confidencial', que cuenta cómo se ha llevado a cabo la investigación por parte del periódico para desenmascarar a José Luis Ábalos: "Probablemente denota cierta sensación de impunidad, por otro lado, muchas de las cosas que ocurrieron habrían sido imposibles si no hubieran tenido todos los implicados esa sensación de que eran invencibles ", comenzaba diciendo José María Olmo.

Además, el periodista comentaba que se desconoce de dónde procedía el dinero del cheque: "No se sabe de donde salió, porque nosotros tenemos la confirmación de que no pidió finalmente la hipoteca y que pagó el dinero que le faltaba con un cheque".

Antes de finalizar, José María explicaba que el cheque tenía unos fondos de los que Andrea no disponía: "Ella presenta un cheque bancario que no va contra la hipoteca, va contra fondos que hasta ese momento, la misma policía decía que no tenía. La UCO lo va a tener que analizar porque lo que se sabe es que Ábalos usaba a Koldo para distribuir dinero a sus hijos y también a algunas de sus parejas".