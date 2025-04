Tres hermanas de Sevilla viven un auténtico infierno tras la muerte de sus padres. Les perdieron en muy poco tiempo y, tras el fallecimiento de su madre, empezaron a recibir graves amenazas que se han hecho realidad: les han destrozado la furgoneta, les han quemado su tienda de ropa, han tenido que cerrar y ahora les amenazan con su propia vida. No hay detenidos, pero sospechan de un familiar cercano y lanzan un llamamiento.

Y es que les amenazan diciéndoles cosas como estas: "Voy a pegar fuego a la casa con ellas dentro y asumo las consecuencias". Pero es más y es que esta persona advierte que está dispuesta a tomarse la justicia por su mano: "Si, llegado el momento, la justicia no lo arregla, ya lo arreglaré yo a mi manera".

"Después del incendio, las amenazas han seguido y se han incrementado porque no solo han sido esas, ya han sido amenazas contra nuestra propia vida diciendo que tienen pistolas, que nos cuidemos las espaldas por donde vayamos, a sitios que hemos salido al encontrarnos con la persona nos ha tenido que escoltar la policía y la guardia civil a nuestra casa", narraba María José.

Sospechan que tras todo esto hay cierta envidia porque ella son tres: "Otro familiar nos dijo que no nos expusiéramos tanto cómo nos hemos sentido durante la enfermedad de mi madre, porque tenemos una relación cercana con nuestras clientas. Durante la enfermedad de mi madre nos preguntaban, lo contábamos y con quién estábamos acompañadas, no sé si a raíz de ese desahogo nuestro es lo que a ellos les molestó, que no les tendría que haber molestado".