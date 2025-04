"Le pidieron el DNI a mi sobrino que es menor de edad y que yo llamaba para que nos lo acercasen, pero se acercaron a él como para ponerle las esposas y le empujaron. Cuando ya teníamos el documento, ya no lo querían . Ellos me tiraron y la única forma que tuve de escapar fue defendiéndole", ha contado Ildefonso.

Aunque en las imágenes que se han hecho virales no se ve el presunto golpe por parte te la Guardia Civil, Ildefonso asegura que no solo se pusieron violentos con él, también con los abuelos del menor. "Me pegaron un puñetazo que me fracturaron dos costillas", ha asegurado la abuela durante la entrevista con nuestro programa.