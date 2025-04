Manuel ha conseguido echar a los okupas de su casa gracias a una empresa de mediación. Sin embargo, cuando consiguió entrar a su vivienda, lo primero que se encuentra es casi una tonelada de basura , restos de comida, colillas, y bichos. Una empresa de limpieza se encargará de eliminarlo, aunque este propietario no sabe si se podrá volver a vivir allí.

Antes de comenzar la entrevista, el reportero aparecía con mascarilla, guantes y un traje de protección debido a la cantidad de basura: "De verdad que yo no vi esto en mi vida. Me faltan palabras para describir la sensación. Son montañas, yo creo que hay depósitos de basura con menos basura que la que hay aquí", apuntaba Antón López, reportero de 'Vamos ver'.

El reportero no se explica cómo ha sido capaz de acumular tanta basura. El dueño nos ha dado en directo los datos que conoce sobre su antiguo inquilino: "Sabemos que tiene un trabajo estable, pero dejó de pagar. Hasta que nos encontramos con este problema, era una persona que vivía sola".

Después de conseguir que el okupa abandonara la casa, Manuel se llevó la sorpresa de encontrar todo lleno de basura: "Ver tú casa, que has comprado, que has pagado, y encontrártela así es muy fuerte. Hemos salido a las escaleras y he tardado 24 horas en recuperarme un poco".