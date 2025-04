Menos órdenes de protección para víctimas de violencia machista en todas las comunidades

La abogada Altamira Gonzalo expresa su preocupación ante estas estadísticas porque, explica, "la orden de protección es la garantía de la no reiteración de la actividad delictiva , es la garantía para la mujer agredida que ha puesto la denuncia de que no la van a volver a maltratar porque el Estado la va a proteger".

"Si crecen las denegaciones de órdenes de protección, lo que sucede es que todo el contexto de operadores jurídicos se ajusta al hecho de que sino me la van a dar, no la solicito. Hay que hacer un llamamiento recordando que la orden de protección es un derecho de las víctimas y que, desde luego, si no se solicitan no se conceden", resalta Soleto.