Ya son nueve las familias que han denunciado a la guardería de Jódar, Jaén, por presuntos malos tratos a menores. La imágenes no dejarían lugar a dudas y los vídeos mostrarían vejaciones, zarandeos, cambios bruscos de pañal y golpes contra la pared. Las dos cuidadoras, que acudieron voluntariamente a declarar, se encuentran el libertad sin medidas cautelares.

'Vamos a ver' ha podido hablar con estas madres, que nos han contado la complicada situación a la que se enfrentan: "Nos han dicho que van a ver si nuestro hijos pueden entrar a la guardería... yo no tengo a nadie y estoy sola. Yo lo estoy pasando muy mal, con depresión. He intentado portarme bien y me están dando palos por todos los lados", nos ha explicado una de ellas.