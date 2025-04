La mujer comenzó a hablar con el futbolista a través de redes sociales el pasado mes de agosto . Al principio, todo fue bien, pero después comenzaron los abusos. Después de que ella compartiera en redes una imagen junto a un amigo, el futbolista se puso agresivo: "Esta fue la primera vez que vi esa faceta de él. "Dijo que era la única persona en la que podía confiar. Luego me dijo que me castigaría y que se iría a Francia 30 días para volver con su familia. Me dijo que, a su regreso, yo también sería castigada sexualmente. A los pocos segundos de llegar a su casa, me dijo: 'Ahora empieza tu castigo", explica la mujer.

"Sentí que me lo merecía, pues me había manipulado para que creyera que necesitaba un castigo para que nuestra relación continuara. Estaba vulnerable y no quería que me dejara. Sabía que me estaban haciendo daño, pero no podía evitarlo. Sentía que era una condición para que permaneciéramos juntos", explica la mujer.