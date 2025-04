La cantante María Meneses despuntó como concursante de 'Operación Triunfo 2002' y se convirtió en número 1 en todo el país con su grupo Nena Daconte . En una impactante entrevista en un nuevo programa de 'Madres: desde el corazón' en Mitele PLUS, con Cruz Sánchez de Lara , María habla de cómo afrontó el éxito y su caída en las adicciones. También explica su experiencia sobre la maternidad y cómo aparcó su carrera musical para cuidar a sus dos hijos.

La cantante y compositora, conocida hasta hace poco por su nombre artístico Nena Daconte, no ha dudado en hablar de las luces y sombras de su profesión, y sobre todo del síndrome del impostor que le hizo replantearse su carrera en repetidas veces. Asegura que “estaba aterrada y me dediqué a hacer lo que había hecho siempre hasta el momento que era huir por la puerta pequeña, me empezó a salir el síndrome de la impostora”.