La exdirigente de Ciudadanos, madre de tres niñas, asegura que ya no tendrá más. "Yo ya he aportado lo suficiente", dice, confesando que no era su "intención" ser madre de familia numerosa. "Me cuesta creerlo", expresa. "He sido madre por encima de mis posibilidades, es decir, contra todo y contra todos, muchas veces", añade.