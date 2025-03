En el programa, Mayte García ha hablado de cómo se preparó para la despedida de su hijo. “Él todo el rato se tocaba el pecho y me señalaba así con el dedo hacia arriba y yo le decía: ‘Santi, ¿te duele el corazón, te duele el pecho?’. Y me hacía que no con la cabeza. Y me cogía fuerte de la mano y le decía: ‘¿Quieres mucho a mamá?’ Y me decía que sí con la cabeza, pero él se tocaba y todo el rato levantaba el dedo así y yo le decía: Santi, te voy a hacer una pregunta: ¿me estás diciendo que te vas a ir al cielo?”, cuenta sobre el momento.