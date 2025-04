El traslado tuvo origen desde el aeropuerto de El Prat, en Barcelona , hasta Benidorm debido a un problema en el vuelo de los clientes. Al no poder volar hasta Alicante, la compañía aérea pagó a los turistas un taxi desde Barcelona hasta la ciudad alicantina.

"No se puede permitir que haya individuos tan violentos y miserables atacando a compañeros que simplemente trabajan de forma digna. Esta escoria no representa al taxi: lo ensucia, lo hunde y lo deshonra. Desde ÉLITE TAXI BARCELONA exigimos también a las autoridades una respuesta rápida y contundente: que los responsables sean identificados, juzgados y castigados como merecen. Toda nuestra solidaridad y apoyo absoluto al compañero agredido. No vamos a permitir ni una sola agresión más", terminan denunciando desde la asociación.