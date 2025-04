Raquel vive en Tenerife y también comenta que allí la normalidad es tal que "nos hemos dado cuenta por amigos y conocidos de la península y Portugal, porque aquí no se ha notado nada, en la tienda en la que trabajo todo sigue igual que siempre. Algunos de esos amigos todavía no han dicho nada y con los que he podido hablar dicen que todo es un caos".