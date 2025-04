Además las operaciones no urgentes y las pruebas diagnosticas se retrasan. Otro testigo que se encontraba en el Hospital de Zamora cuenta que le realizaban una prueba mientras se ha ido la luz. "Estaba haciéndome una prueba para el cáncer de pecho cuando se ha ido la luz. Me han sacado y me han dicho que aunque haya luz en el hospital no me la pueden realizar porque tiene que priorizarla para lo más importante, como las UCIS".