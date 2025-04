La técnica de experto para que los alimentos aguanten un apagón

Las frutas y verduras no hay problemas, pero qué pasa con la carne. El experto afirma que pasado ese tiempo “la carne de ave o carne picada es mejor no prepararla”

Confiar en el olor o en aspecto no siempre es suficiente, “aunque no haya olor en algunos productos puede que haya bacterias que produzcan alguna toxina, por lo tanto, no solamente cómo huele o cómo lo veo, sino el tiempo que haya pasado fuera de la nevera o del frío”