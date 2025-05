Un niño de tres años ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente debido a unas quemaduras de segundo grado provocadas por agua hirviendo . La familia materna del pequeño acusa al padre de haberle tirado el cubo de agua al pequeño por encima y aseguran que no es la primera vez que vuelve de estar con su padre con lesiones. Los progenitores llevan meses separados.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, pero la familia materna se enteró el domingo, según Marisol. “El niño ingresó con un nombre que no era el suyo, nos mintieron (…) Le cambian el nombre con motivo de que no pudiéramos verlo para no denunciarlo”, aseguró.