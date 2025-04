Vecino de la 'casa de los horrores': "Estamos consternados y hundidos"

'El Programa de Ana Rosa' se ha desplazado hasta las puertas de esta casa para hablar con Joaquín, alcalde y vecino de la familia, que nos ha contado cómo era su día a día y cómo se enteraron de la dantesca noticia: "Es sorprendente que nadie supiese nada. La puerta no se usaba, no salía nadie y alguna vez dicen que se subían o bajaban las persianas, pero no se ve demasiado porque hay árboles que lo tapan", ha contado.