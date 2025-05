"Nosotros estábamos en la feria por el día de la madre, estábamos muy bien y ella estaba muy feliz. Él fue a llevar a mi madre a la residencia y dijeron de ir a tomar una copa a mi casa. Cuando llegamos, mi marido y yo estábamos bien, bailando y esperando a mi hermano y María, su pareja. Llamo a mi hermano y me dice que está buscando a María porque se habían peleado. Cuando llega ella, me dice que mi hermano se había peleado. No le quería llamar y le llamé yo para decirle que estaba en mi casa", comenzaba Rebeca.