'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a los mensajes amenazantes entre la abuela materna y el abuelo paterno del menor quemado

La abuela materna y el abuelo paterno del pequeño se han intercambiado mensajes de voz con amenazas

El padre del niño quemado con agua hirviendo asegura que fue un accidente: "Cogió el asa del cubo, se le cayó encima y se quemó"

El motivo que habría provocado que el menor de 3 años fuese quemado el pasado sábado 26 de abril por un cubo de agua hirviendo habría sido un conflicto entre las dos familias del pequeño.

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a los brutales mensajes que estas dos familias se intercambiaron, que dejan patente la 'guerra' entre la familia paterna y materna.

"¿Por este cerullo has dejado a tu hijo? ¿Por este cerullo le has abandonado? Me parece muy bien, que seas muy feliz, pásame la mensualidad de este mes, tienes que dar la manutención de tu hijo", dice la abuela materna al padre del menor.

Además, habla así de su nueva pareja y le reclama la manutención: "Si te denuncio a ti, que sepas que también va a entrar tú padre porque él me amenazó, que me iba a pegar y que me quemaba".

El abuelo paterno del menor quemado a la abuela materna: "Lo que yo puedo denunciar es que tú me estás amenazando a mí"

Amenazas que saca a la luz y que devuelve el abuelo paterno: "Yo también puedo ir a la comisaría, que estás haciendo juicios y amenazándome, sobornándome, y lanzando acusaciones falsas".

"¿Por qué mientes tanto hermano? ¿Qué ganas con que te digan embustero?", le responde ella en un acusaciones que se produce en un momento crítico para el niño, todavía ingresado en el Hospital de La Paz.

El conflicto vendría de lejos. La abuela materna puso en su día un coche a nombre de su yerno y ahora eso también trae problemas: "El coche ya le he dicho que lo cambien ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, lo he pensado un poco mejor y voy a meter droga en el coche y lo denuncio", amenaza la abuela del pequeño.