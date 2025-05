Polémica en Alcantarilla , Murcia, por las palabras retrógradas y machistas de su párroco. Pedro César Carrillo dedicó casi seis minutos a explicar a los fieles las consecuencias nefastas de la presencia de la mujer en el ámbito laboral, social o político. Un sermón que no ha dejado indiferente a nadie, tal y como informan en el vídeo Ana García Quesada y Mar Magro.

El pregón era en honor de la Virgen de la Salud Coronada , lo que el párroco aprovechó para enumerar las enfermedades morales que para él conlleva la mayor presencia de la mujer en el ámbito público : “el pensamiento de una autosuficiencia y no necesidad respecto del varón, la pérdida de la esencia de la feminidad”.

Los vecinos de Alcantarilla están indignados. “Hoy en día con la sociedad en que vivimos que se diga todo eso me parece a mí que ese hombre no ha salido a la calle todavía”, comenta una mujer. Otra asegura que “las mujeres ya no nos callamos”.