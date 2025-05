Sin embargo, Manuel añadía que es uno de los colectivos con menos sentencias firmes tanto con cohecho como con prevaricación: " Tan solo un 0,1% en todo el colectivo". Manuel mencionaba que si algún funcionario se había saltado las normas, se tomarían medias: "Me repudia y me rechina la idea de pensar que algún compañero pudiera hacer esto. Si alguien se ha salido un ápice de sus funciones, que caiga todo el peso de la ley sobe él".

Manuel explica algunas de las razones por las que cree que Ana Julia miente : "En toda su declaración hay cosas que son totalmente imposibles . Habla de un cocinero que por la noche entraba en su celda, cuando sabemos que los funcionarios trabajamos a turnos y los cocineros no realizan turno de noche , habla de que ese móvil se lo daba al compañero que acusa para que cuando la realizaran un caché no lo pudiera encontrar y ningún funcionario trabaja 24 por siete los 365 días al año ".

La dirección de prisión aún no reconoce las imágenes de sexo en el teléfono: "Se está investigando todo, reconoce que hay una investigación abierta a dos uncionarios, un cocinero jubilado y un funcionario que está de baja , pero no ha reconocido nada más. Es un caso que está llevando con mucho secreto la Secretaría General, hay rumorologías por eso me mosquea, que de poder ser cierto es algo que me repugna. No sé cómo alguien puede dejarse engañar por alguien así".