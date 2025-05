Abogada de la madre de Gabriel, tras las presuntas amenazas de la asesina de su hijo: "Vive con miedo"

Una de las cosas más importantes que ha dicho la madre del pequeño Gabriel es que recibió la información de que la había amenazado de muerte desde prisión: "La asesina de mi hijo me quiere matar y está muy enfadada conmigo porque le rompí el documental", ha contado Patricia Ramírez durante la rueda de prensa.

Nada más escuchar su testimonio, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Verónica Guerrero, abogada de la madre del pequeño Gabriel , que nos ha hablado en primer lugar de estas presuntas amenazas: "Ella interpone la denuncia y deciden que no hay indicios de delito, la recurro y conseguimos levantarla. Se ha iniciado una instrucción por amenazas y ahí estamos, todavía muy incipiente y no ha empezado a andar".

Sobre la reunión que Patricia pidió a la fiscalía, su abogada ha confirmado que todo sucedió tal y como ella lo ha contado: "Entre pitos y flautas, la conclusión es que nadie la atendido. Ella quería ir a hablar con Fiscalía para que no le negasen la posibilidad de estar como acusación particular y que le tomasen declaración. Perolo que ha dicho, que no la reciben".