Esa es la apuesta correcta, porque aquí no tenemos petróleo pero no nos falta sol, agua o viento. Así que convertimos nuestros recursos en recursos energéticos. En ese sentido, la batalla de las nucleares no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. El día del apagón hubo un problema de sobretensión en la red, no de generación, que está más que cubierta en este país. No necesitamos las nucleares tanto como algunas eléctricas están patrocinando. La pregunta es por qué ocurrió, pero la respuesta no es que faltara energía nuclear.