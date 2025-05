En Cataluña, las agresiones homófobas han aumentado en lo que llevamos de año un 22 %

Gabriel J. Martín, psicólogo: "Si crees que tu hijo es LGTBI es preferible respetar sus tiempos"

Compartir







Las agresiones contra el colectivo LGTBI han aumentado en los últimos tiempos. En Cataluña, por ejemplo, los incidentes han aumentado en lo que llevamos de año un 22 %. La mayoría, además, se producen en lugares públicos.

En Informativos Telecinco ponemos rostro a una realidad que muchas veces permanece silenciada. Arielle creció en un pueblo del Pirineo catalán donde se sentía diferente al resto: “Cuando eres pequeño sabes que algo en ti no está bien, hasta que no vi a otras personas trans no super que era trans”, explica. Por ello, con tan solo 5 años, fue víctima de agresiones. “Me llamaban maricón, me ponían motes, me llegó antes la palabra maricón que el hecho de entender lo que yo era o dejaba de ser", lamenta.

Agresiones en espacios públicos

Estas agresiones incluso se desarrollaban en espacios aparentemente seguros: “No salía a la hora del patio porque se metían conmigo y la profesora me castigaba. Me pasé todo 6 de primaria copiando en los patios”.

Con el tiempo, se tradujo en violencia física: "Salí de fiesta, un hombre se puso agresivo, me hablaba en masculino, me agarró del cuello", detalla.

Desgraciadamente, casos como este son recurrentes en Cataluña, como informa Christian Carrer, técnico del Observatorio Contra la Homofobia: "En lo que llevamos de año: 125 incidencias, un aumento del 22%”

Por eso, esta joven estudiante de derecho, ahora r y justicia para mañana: "Uno de los motivos por los que empecé esta carrera es para defender los derechos de mi colectivo, concretamente el colectivo trans".