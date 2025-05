Juan Salinas 15 MAY 2025 - 06:20h.

El escritor José Ignacio Valenzuela presenta su nueva obra, 'Lo poco que recuerdo'

A pesar de sus logros, Valenzuela se enfrenta en Estados Unidos a ley "Don't say gay" ("No digas gay")

Desde la web de Informativos Telecinco charlamos con el guionista chileno sobre su vida y su situación actual

José Ignacio Valenzuela (Santiago, Chile, 1972) es uno de los escritores y guionistas más influyentes de América Latina. Conocido mundialmente por la serie '¿Quién mató a Sara?', una de las más vistas en español en Netflix, el autor chileno verá ahora su novela 'Cuando nadie te ve' adaptada al cine con rodaje en España. Además, en 2023, su comedia 'Candy Cruz' se posicionó como el segundo contenido en español más visto en HBO MAX.

Con una trayectoria de más de 25 libros publicados, Valenzuela ha sido reconocido por About.com del 'New York Times' como uno de los diez mejores escritores latinoamericanos. En este 2025, presenta su nueva obra, 'Lo poco que recuerdo' (Ediciones B), un thriller psicológico que indaga en la fragilidad de la memoria y la manera en que los recuerdos pueden distorsionar la realidad.

Sin embargo, a pesar de sus logros, Valenzuela se enfrenta en Estados Unidos a un clima social y político que le recuerda a la represión vivida en su infancia bajo la dictadura de Pinochet. Hoy, sus peores recuerdos emergen de nuevo en su día a día en Miami, donde vive con su marido y su hija de seis años.

Allí, sufre las consecuencias de la ley "Don't say gay" ("No digas gay"), la cual prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual en las escuelas primarias. Esto ha provocado que Valenzuela no haya podido inscribir a su hija en una escuela pública. "Si mi hija hiciera un dibujo, por ejemplo, de sus dos papás, tendríamos que borrarlo", comenta el autor, a quién, además, debido a esta ley, han censurado su libro infantil 'Un día con papá y dada'. "Mi marido y yo no nos cogemos de la mano en la calle por miedo", confiesa en una entrevista con Informativos Telecinco.

Pregunta: Decía Rainer Maria Rilke, un poeta y novelista austríaco, que "la verdadera patria del hombre es la infancia". ¿Cómo influyó tu infancia a la hora de convertirte en el hombre de hoy?

Respuesta: Pues por alguna extraña y misteriosa razón, desde que tenía tres años, anuncié abiertamente que iba a ser escritor. Siempre lo tuve claro, y no me preguntes las razones. Quizá tuvo que ver que era un muy buen lector, y crecí en casas con bibliotecas. Leía más compulsivamente que un niño normal.

P: Además, tu tía es Ana María Güiraldez, una escritora muy famosa en Chile.

R: Sí, ella es la hermana de mi mamá. Ella es una eminencia, sobre todo, en literatura juvenil e infantil. Ana María es mi maestra. Las mujeres en mi familia son los pilares más fuertes. Y son, además, las responsables de que yo sea escritor. Mi mamá, que vió la disciplina con la que me sentaba a escribir siendo niño, convenció a mi tía Ana María para que me aceptara en sus talleres literarios. Tenía 12 años. También me influyó mucho mi abuela, una poeta también muy conocida en Chile. Mi abuela era como una gran matriarca que hablaba de cosas que yo no entendía porque escribía versos. Así que, gracias a esas tres mujeres, estoy contigo hoy aquí.

P: Durante tu infancia, viviste la dictadura militar de Pinochet. ¿Eso te llevó también a querer contar la realidad de lo que ocurría en tu país?

R: Viví toda mi vida, hasta los 20 años, en dictadura. En un país en blanco y negro, donde el enemigo estaba en contra de todo aquello que a mí me gustaba. En un país donde se censuraban libros. Donde había, por supuesto, autores prohibidos que tenían que escapar al exilio. Eso, yo creo que, a su vez, generó en mí un espíritu crítico.

P: Ahora publicas una nueva novela, 'Lo poco que recuerdo', que habla sobre la influencia que tiene la memoria en nuestras vidas. ¿Qué influencia tiene para ti?

R: Fíjate que cuanto más viejo me voy haciendo, más recuerdo mis recuerdos. Me emociona saber que todavía me acuerdo, por ejemplo, del primer día de clase en mi colegio. O cuando mi abuela me regaló mi primer libro. Es curioso porque cuando me junto con mis primos o mis hermanos, más que hablar de lo que nos está pasando, nos sentamos a recordar. Igual esto significa que uno ya va madurando, creciendo, envejeciendo. A veces me pasa también que me pongo a recordar mi vida y parece que me invento un pasado que realmente no existió. Y esta idea me llevó a escribir esta novela de misterio y suspenso sobre una mujer que pasa toda su vida pensando que vivió y que experimentó ciertas cosas, hasta que descubre que recuerda bien poco de la realidad. Que todo era mentira.

P: El filtro de la nostalgia, a veces, altera la realidad vivida.

R: Exactamente. La nostalgia es exceso de pasado. Y eso también puede tener un impacto negativo. Uno no puede vivir instaurado en aquello que ya dejó atrás. En aquello que perdiste. En aquello que ya no está. En las personas que se fueron. En la tierra que abandonaste. Eso genera incapacidad para disfrutar el presente.

P: En tus novelas y series, los personajes femeninos tienen una gran importancia siempre. ¿Se debe a esa figura femenina tan presente en tu familia?

R: Yo crecí pensando que el mundo estaba gobernado por mujeres. En Chile gobernaba un dictador. Pero eso yo lo descarté. Yo sabía que eso no era lo normal. Y como me rodeaban estos mujerones feministas, insurrectas, poderosas, yo pensé que ellas, en el fondo, tenían el poder. Hasta que empecé a salir al mundo y me di cuenta de que no era así. Entonces valoré aún mucho más a las mujeres de mi familia.

Para mí es muy fácil escribir personajes principales femeninos, porque las protagonistas de mi vida siempre han sido mujeres. Y más ahora, que tengo una hija.

P: Esa hija tiene dos papás, y por ese hecho no la puedes inscribir en una escuela pública. Esto se debe a la ley "Don't say gay" ("No digas gay", en español) que existe en el estado de Florida ( EE.UU ), la cual prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual en las aulas o cualquier institución pública.

R: Sería muy complicado que mi hija vaya a un colegio público. No podría hablar de su familia. Si mi hija hiciera un dibujo, por ejemplo, de sus dos papás, tendríamos que borrarlo. Por eso está en un colegio privado. Por esa ley hay casi 10.000 libros censurados y prohibidos en Florida. Uno de esos libros es un libro mío infantil que se llama 'Un día con papá y dada', el cual está prohibido en Florida. Además, la llegada de Trump a la Casa Blanca tampoco resulta nada halagüeño ya que va en contra de cualquier colectivo vulnerable y contra las minorías, además de las mujeres.

P: ¿Cómo se le cuenta a una niña que a sus padres los tratan como apestados por amarse y formar una familia?

R: Hemos sido siempre muy respetuosos con ella en su proceso de entendimiento. Entonces, cuando tiene alguna duda, se lo contamos desde la verdad y la más absoluta naturalidad. Desde muy pequeña, le hemos explicado que nosotros vivimos rodeados de mucha gente que nos ama y que nos protege y que por eso somos afortunados, pero que también hay otra gente que no nos quiere tanto y a la que hay que mantener lo más lejos posible. También tiene muy claro, porque se lo hemos enseñado desde muy pequeña, la diferencia entre un hecho y una opinión. Entonces, las opiniones no tienen por qué hacerle daño.

P: Tampoco debe ser fácil vivir en un estado donde a los ciudadanos se les permite andar con un arma cargada en la calle. ¿Tenéis miedo de sufrir algún ataque homófobo?

R: Esto hace que tengas mucho más cuidado. Nunca sabes dónde puede estar el peligro. Al final modificas tu comportamiento. Pero bueno, quiero pensar que son muchas más las personas que piensan como yo que los que van con el arma en la guantera. Aún así, somos muy cuidadosos y, por ejemplo, si salimos los tres (mi marido, mi hija y yo) a la calle y estamos en algún lugar muy concurrido, uno de los dos adultos se queda unos pasos más atrás y no nos tomamos los tres la mano.

P: Tengo entendido que, debido a esta ley del estado de Florida, has tenido que llegar a borrar contenido en tus redes sociales.

R: Esto pasa cuando uno tiene miedo. Es una realidad que estén revisando redes sociales en los aeropuertos. Hoy pueden revisar tus redes sociales y tu teléfono para descubrir si has hablado mal del presidente. Ya ha habido varios casos de personas que han sido deportadas, o a las que se les ha prohibido el ingreso, por el contenido de sus redes sociales.

P: Estás reviviendo, de alguna manera, el Chile represor de tu infancia y adolescencia.

R: Sí, es terrible. Me he dado cuenta de que tengo síndrome postraumático, que pensaba que no tenía, pero al revivir esta censura me doy cuenta de que sí.

P: Tienes doble nacionalidad, chilena y estadounidense, pero has conocido a amigos que se están viendo afectados por las deportaciones de la nueva ley de inmigración.

R: Sí, por supuesto. Y no sólo están deportando a gente que no tiene documentación, sino gente que tiene residencia legal e hizo todos los trámites, y eso es muy injusto.

P: ¿Has llegado a plantearte abandonar el país y marcharte a otro lugar?

R: Sería lo lógico. Además, yo he cambiado de país constantemente a lo largo de mi vida. Y siempre me ha ido bien. Me fascina empezar de cero en otro lugar. Pero ahora es más complicado, porque tengo una hija y una pareja. Aunque es algo que quizá acabemos haciendo.

P: ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a aquellas personas que, como tú, sufren la censura y la intolerancia?

R: Pues que a veces nos cuesta creer que un día puedas despertar y tener menos derechos que el día anterior. Yo pensaba que la evolución siempre era ascendente, que no se podía retroceder. Y he visto que no. Por eso hay que ser muy cuidadoso con quién se vota. A quién le damos el poder. Y cuando votamos hay que pensar en los más desprotegidos, no sólo en uno mismo. En Chile, costó mucho recuperar el derecho al voto. Y después de haber pasado aquello, jamás me imaginé que iba a vivir, ya como adulto, una pérdida de derechos.

