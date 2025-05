Acusada de drogar con burundanga a siete personas e intentarlo con otras nueve para conseguir dinero

El TSJ vasco ratifica la prisión permanente revisable al asesino de Aintzane Pujana, en Guipúzcoa

Compartir







En León tiene lugar estos días el juicio contra una mujer conocida como 'reina de la burundanga'. Está acusada de drogar con esa sustancia a siete personas e intentarlo con otras nueve para conseguir dinero.

En imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede ver a la acusada, con jersey turquesa, con una presunta víctima a la que habría drogado y con la que va a un cajero para retirar dinero de su cuenta.

PUEDE INTERESARTE Un jurado popular obligado a alojarse fuera de la capital vizcaína para juzgar a un acusado de matar a cinco hombres

Se le acusa de estafa y robo con violencia, pero también de siete delitos de tentativa de homicidio.

Natalia Torices se sienta en el banquillo acusada por al menos dos familias

Rodeada de periodistas y ocultándose el rostro accede a la sala Natalia Torices. Se sienta en el banquillo acusada por al menos dos familias.

La denuncian por supuestamente haberse aprovechado de su confianza para robarles más de 200.000 euros. Les decía que necesitaba el dinero porque padecía un cáncer muy grave. Pero según la abogada de una de las familias, había algo más que un móvil económico, “simplemente quería matarlos”.

En un vídeo aportado como prueba en el juicio se escucha preguntar a la acusada a una de sus presuntas víctimas, visiblemente confusa, “mañana, qué pasa mañana”, e incapaz de responder a las preguntas porque estaría bajo los efectos de alguna sustancia administrada por Natalia.

En otra secuencia la chica de abrigo negro saca dinero de un cajero junto a Natalia. En el proceso casi llega a desmayarse. Poco antes habían tomado algo en una terraza. “Ella entró a pedir y yo me quedé en la terraza. Y ella me sacó la bebida y ya me empecé a encontrar mal”, explicaban una de sus víctimas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Poco después de la detención de Natalia, otros testimonios hablan de hechos similares. La acusada alegó en la instrucción que estaba enganchada al juego, pero una experta en adicciones ha declarado en el juicio que no considera que la acusada tenga un perfil de persona ludópata.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.