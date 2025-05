Gonzalo Barquilla 21 MAY 2025 - 20:07h.

Louenn Caous, el adolescente francés de 15 años que desapareció en España tras cruzar la frontera, ha sido localizado en buen estado

El padre de Louenn Caous había pedido la colaboraci ón ciudadana desde hace semanas para tratar de encontrarle

Louenn Caous, el adolescente francés de 15 años que desapareció en la localidad de Montauroux la noche del 5 al 6 de abril y fue visto poco después cruzando la frontera española con una moto scooter, ha sido localizado en buen estado. Los padres del joven han informado al portal web de Informativos Telecinco de que Sandrine, su madre, se ha reencontrado ya con él en la provincia de Alicante.

Sandrine y Stephane habían estado buscando durante las últimas semanas a su hijo sin descanso. Habían alertado a todas las autoridades tanto de Francia como de España, pero no encontraban pistas. Su hijo estaba sin móvil y no sabían nada. No obstante, todo ha cambiado en las últimas horas: "Conseguimos a unos testigos que le hicieron varias fotos a Louenn en un centro comercial de Alicante. Le pasé esas imágenes a Sandrine y ella, que estaba en Lloret de Mar, condujo esta mañana hasta allí", ha explicado el padre del chico.

"Louenn estaba en Alicante porque estaba esperando que su scooter fuera reparada, ya que había tenido un problema cuando trataba de volver a Francia. Lo bueno es que Sandrine, una vez llegó al norte de Alicante, encontró a Louenn en el mismo lugar del centro comercial donde había sido fotografiado", ha agregado Stephane, que afirma que su hijo estaba allí porque era el único lugar donde pudo conseguir Wi-Fi. El joven de 15 años se encuentra con su madre y ahora pasarán tiempo juntos antes de regresar a su casa. "Irán a un restaurante y dormirán en el hotel. Será bueno para que Louenn descanse de forma adecuada. Todo está bien", ha sentenciado Stephane con una enorme alegría.

La desaparición de Louenn

El joven Louenn, vecino de Montauroux, desapareció la noche del 5 al 6 de abril tras mantener una pequeña discusión con su madre por un accidente de moto que tuvo una semana antes. El menor se habría asustado al temer duras consecuencias y decidió marcharse. No obstante, el padre del adolescente ya recordó que el accidente era menor (solo hubo daños materiales) y que no acarreaba una cifra importante de dinero.

El adolescente cruzó la frontera de Francia con España a través de Le Perthus, un punto que da acceso a Cataluña, y desde entonces no se había vuelto a saber nada de él. Su familia le había buscado en Lloret de Mar porque Louenn le dijo a sus amigos en una ocasión que le encantaría veranear allí. Finalmente, después de más de 40 días de incertidumbre, los padres han podido encontrar a su hijo, que habría estado varias semanas en nuestro país antes de tener problemas con su scooter cuando intentaba volver. La familia está feliz de que el joven esté en perfectas condiciones y de que hayan podido reencontrarse.