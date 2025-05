Blanca Agost 21 MAY 2025 - 17:23h.

Mujeres con hijos y extranjeras son las más vulnerables a la pobreza laboral

El 17 % de las familias con hijos a cargo en España viven en situación de pobreza laboral

Tener trabajo ya no garantiza vivir en condiciones dignas en nuestro país, como demuestra un reciente informe de Save the Children sobre la pobreza. Se trata de una lacra que sufren especialmente los menores en familias que, a pesar de que la pareja tiene empleos, los ingresos no dan ni para una subsistencia formal. Es lo que se conoce como pobreza laboral y afecta especialmente a las familias monomarentales, numerosas o en las que solo entra un salario.

Detrás de este drama social está la precariedad laboral que condena a estas unidades familiares a sueldos bajos con trabajos de pocas horas como es el caso de María Ángeles.

Los sueldos ya no dan ni para una economía de subsistencia

Su historia se repite de forma alarmante en todo el país. Ella es madre soltera y trabaja en una empresa de ayuda a domicilio, pero solo durante 25 horas semanales. Su sueldo neto apenas supera los 650 euros y de ahí tiene que pagar 570 euros de alquiler, más agua, luz y comida.

Los diferentes programas puestos en marcha por el Gobierno como el Ingreso Mínimo Vital le permiten engrosar ligeramente sus ingresos mensuales, pero ni con esas.

Ella denuncia la presión social de determinados partidos y medios denigrando a las personas que necesitan de estas ayudas públicas para sobrevivir sin saber que, aun sumando un sueldo escaso y una prestación social con la ayuda, “no llego a fin de mes”.

Mujeres solas al frente de familias con hijos

Otro ejemplo es el de Cristina que representa a ese otro 80 % de hogares encabezados solo por una mujer. Ella está separada, con cuatro hijos menores a los que tiene que atender y para lo que solo cuenta con su sueldo y la escasa ayuda que le pasa su expareja.

Cristina describe su día a día de trabajando como autónoma de sol a sol en un pequeño negocio de objetos de segunda mano. Para subsistir además se ofrece para realizar mudanzas. Una doble actividad que no le da para pagar los gastos de manutención de sus hijos a los que tiene que añadir los educativos.

Asegura que “mi cabeza no para, todo el día buscando soluciones. Y la solución, lo que yo veo ahora mismo es buscar un trabajo extra. Porque ya cortarme más y sacarme de cinturón, apretar más, no se puede”.

En muchos casos, estas unidades familiares tan vulnerables han de recurrir a las ayudas para poder comer todos los días. Lo cuenta Eva que, con tres hijos menores, recurren al banco de alimentos.

En casa solo entra el sueldo del marido y reconoce que “lo llevo mal, lo que cada madre quiere es dar todo lo que se pueda a sus hijos, aunque mis hijas son conscientes de la situación”, concluye.

