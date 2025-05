Comienza el juicio por el accidente de un autobús de ALSA que dejó cinco muertos y 14 heridos en Avilés: el conductor defiende que es una víctima más

Siete años después arranca el juicio por el accidente de este autobús de ALSA, en Avilés, que dejó cinco fallecidos. El vehículo se estrelló frontalmente contra uno de los pilares de un puente en obras. La investigación reveló que superaba la velocidad permitida. Además, el conductor padece epilepsia y tomaba medicación, algo que, según la fiscalía, ocultó a la empresa.

El conductor se enfrenta a una petición de cárcel de 4 años y a una indemnización millonaria, Por su parte, la defensa del acusado sostiene que él es una víctima más. El conductor del autobús ha llegado a los juzgados con muletas por la amputación de una de sus piernas que sufrió como consecuencia del accidente: "Solo vamos a decir que es inocente y que es una víctima más del accidente", decía su abogado Alberto Rendueles

Omar López, que padece epilepsia, conducía este autobús que en septiembre de 2018 chocó violentamente contra un pilar de hormigón de un puente en obras de la circunvalación de Avilés. Cinco pasajeros fallecieron y 14 resultaron heridos. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 674.000 euros en indemnizaciones. Dice que no solo sabía que no podía conducir por la epilepsia, sino que se lo ocultó a la empresa, igual que la medicación que tomaba.

No podía conducir su coche particular

"Está claro que él no contó a los médicos que tenían que valorarlo como apto o no apto su enfermedad y por tanto nadie podía saber en la empresa que él no podía conducir", explicaba el abogado de la acusación particular Gonzalo Botas. En este primer día de juicio, su médico de cabecera ha declarado que él solicitó el alta voluntaria tras una crisis epiléptica y uno de sus neurólogos ha testificado que estando de baja él no conducía su coche particular.

"Él no conducía el coche familiar con sus hijos. Parece ser que sus hijos son de mejor condición que los ocupantes del autobús", añade. A esto se suma el exceso de velocidad: porque en un tramo de 70, el autobús circulaba a 95 kilómetros por hora. Se espera que el conductor declare el jueves, el último día del juicio.