Gonzalo Barquilla 28 MAY 2025 - 17:18h.

Bernardino, el niño que desapareció el 3 de mayo en Molina de Segura, ya se encuentra con su padre, según SOS Desaparecidos

Bernardino ha estado en paradero desconocido varias semanas

Bernardino, el niño de cuatro años que desapareció el pasado sábado 3 de mayo en la localidad murciana de Molina de Segura, después de que acusaran a su madre de "secuestrarle", ya se encuentra con su padre. Así lo han explicado al portal web de Informativos Telecinco fuentes de SOS Desaparecidos, que han desactivado la alerta que mantenían vigente para encontrarle.

La asociación afirma que el pequeño se encuentra "bien". Bernardino ha estado estos 25 días con su progenitora, una mujer que había sido condenada a siete meses y 15 días de prisión por agredir al padre de su hijo con un mordisco en julio de 2024.

Los padres de Bernardino afrontaron un juicio y el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 4 de Molina de Segura concedió la custodia al padre y la patria potestad compartida. Además, se impuso una orden de alejamiento a la madre con el padre. Sin embargo, el 3 de mayo, la madre se llevó al niño a otro país europeo.

La mujer, mientras estaba en paradero desconocido, atendió a 'Vamos a ver' y aseguró que no quería entregar a Bernardino a su padre: “No se lo voy a entregar a ese señor porque no ha habido justicia. Vamos al juzgado y ¿Archivan el caso de mi hijo? ¿Se lo vuelvo a dejar al maltratador? He sido maltratada por él, me pegó un puñete. Lo mordí en defensa, ya iba a por mi hijo", explicó.

Finalmente, después de casi un mes sin noticias, SOS Desaparecidos confirma que el niño "ya se encuentra con su padre" tras haber sido localizado por las autoridades, que han resuelto con solvencia este caso de sustracción parental. La asociación espera que el pequeño pueda afrontar su vida con tranquilidad.