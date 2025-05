El activista Jordi Sabaté ha querido enviar un mensaje a Pedro Sánchez por la falta de presupuesto y financiación de la Ley ELA

Juan Carlos Unzué muestra la "frustración" de los enfermos de ELA porque cada día mueren tres enfermos esperando financiación

El activista Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA, ha querido enviar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se aprobara la Ley ELA el 1 de noviembre de 2024 y todavía siga "sin presupuesto y financiación".

Sabaté afirma que pidió "perdón" a Sánchez por las duras críticas que lanzó contra él ante la larga espera para aprobar la ley, pero que desde que se aprobó la ley "han muerto más de 600 personas enfermas de ELA", y "desde su promesa" (de ayudar a estos pacientes) "han muerto unas 6.000".

El duro mensaje del activista Jordi Sabaté a Pedro Sánchez

"El 28 de febrero de 2020 Pedro Sánchez se comprometió conmigo públicamente. Me dijo que él y su gobierno darían ayudas para vivir a las personas enfermas de ELA. La Ley ELA se vetó y bloqueo durante cuatro largos años. Cuatro años y medio después se aprobó la Ley ELA por unanimidad y se publicó en el BOE. Yo pedí perdón a Pedro Sánchez mirándole a los ojos en La Moncloa por mis duras críticas a él y a su gobierno por no darnos ayudas para vivir durante tantos años incumpliendo su promesa. También le pedí perdón públicamente, hecho que no me arrepiento porque soy cristiano y me cuesta mucho retirar mi perdón a alguien", ha comenzado diciendo el activista.

"Hoy, media década después seguimos sin absolutamente ninguna ayuda para vivir, ya que la Ley ELA sigue sin presupuesto y financiación. Desde la aprobación de la ley, han muerto más de 600 personas enfermas de ELA, y desde su promesa han muerto unas 6.000 personas. ¿Qué más tenemos que hacer para que tengamos el derecho a vivir y no vernos obligados a morir, pidiendo la eutanasia o la sedación, por una cuestión económica?", ha sentenciado en su cuenta de X.