Nuria Morán 03 JUN 2025 - 12:02h.

Agredió a un equipo de 'Vamos a ver' y forcejeó con el policía local y el alcalde de Moraña profiriendo amenazas

La hipótesis que cobra más fuerza sobre los dos cadáveres hallados calcinados en un coche en Campo Lameiro, Pontevedra

Compartir







Uno de los hermanos del maltratador hallado muerto en Campo Lameiro con su pareja protagonizó un altercado en plena calle en Santa Lucía, el pequeño centro urbano de Moraña y en el que no están acostumbrados a este tipo de acontecimientos.

Todo comenzó en el lugar donde vivía la pareja que apareció calcinada; una infravivienda apartada que no tenía ninguna casa alrededor de la suya y esta separada de la carretera por una finca.

Cuando un equipo de 'Vamos a ver' estaba realizando una grabación, llegó hasta allí uno de los hermanos del fallecido, con el que ya habían tenido un encontronazo inicial. Según denunciaron estos profesionales, este hombre los agredió de mala manera nada más verles en la zona.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Antón, uno de los agredidos junto a Asier, que nos ha contado en directo cómo se produjo todo: "Lo que se ve en el vídeo no es nada, es el final del todo", ha asegurado.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Las imágenes del tiroteo mortal de Fuengirola

Antón, uno de los compañeros de 'VAV' agredido: "Entiendo que la familia está muy nerviosa, pero no se puede llegar hasta ahí"

"Nos agrede, nos tira al suelo y pensé que me iba a dar una patada. Mi reloj y el móvil saltan por los aires. Si no llega a ser por el jefe de la Policía Local que se enfrentó a él, allí pasa algo muy grave. Entiendo que la familia está muy nerviosa, pero no se puede llegar hasta ahí", nos ha relatado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El policía intentó reducirlo, pero el hombre se movía sin parar mientras gritaba

Según la versión de los dos trabajadores agredidos, este hombre les arrancó de las manos el móvil con el que trabajaban. El cámara y el redactor consiguieron ponerse a salvo en su coche para denunciar lo que les había sucedido.

Mientras llegaba la Guardia Civil, todo se precipitó. Apareció allí en coche el citado hermano del maltratador fallecido y, totalmente fuera de sí, se abalanzó contra el citado cámara delante del agente municipal.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El policía intentó reducirlo, pero el hombre se movía sin parar mientras gritaba. Finalmente lograron reducirlo, calmarlo y encaminarlo para que se marchase del lugar y parase la algarada.