Entrevista al alcalde de Moraña tras la agresión al reportero de 'Vamos a Ver'

El hermano del maltratador que apareció calcinado con su pareja la emprende a golpes con un equipo de 'VAV': "Lo que se ve en el vídeo no es nada"

El pasado sábado 31 de mayo, desaparecía en el municipio gallego de Moraña Marisol, una mujer de 49 años y cinco hijos. Tras horas de búsqueda por parte de familiares, amigos y autoridades, finalmente localizaron un vehículo totalmente calcinado en una pista forestal. En el interior del coche, se encontraban los cuerpos de Marisol y de Ramón, su expareja y presunto culpable de ambas muertes.

Este lunes, un equipo de 'Vamos a Ver' se desplazaba hasta Moraña para informar sobre el caso. Durante la cobertura, el hermano de Ramón, fuera de sí, se abalanzó contra el reportero, al que agredió físicamente. Un policía local que intentó mediar también fue empujado, al igual que el propio alcalde del municipio, José Cela, que se encontraba presente en la zona y acudió para calmar los ánimos.

Con un poco más de calma, el mismo reportero protagonista del incidente ha entrevistado al alcalde de Moraña, que nos ha contado la complicada situación que están viviendo en el municipio: "La situación desde el sábado es muy difícil. Somos un ayuntamiento pequeño. Es una tragedia que nos ha tocado de lleno. Son mis vecinos, somos de la misma parroquia. Estamos viviendo momentos muy duros".

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Antón, uno de los agredidos junto a Asier, que nos ha contado en directo cómo se produjo todo: "Lo que se ve en el vídeo no es nada, es el final del todo", ha asegurado.

Antón, uno de los compañeros de 'VAV' agredido: "Entiendo que la familia está muy nerviosa, pero no se puede llegar hasta ahí"

"Nos agrede, nos tira al suelo y pensé que me iba a dar una patada. Mi reloj y el móvil saltan por los aires. Si no llega a ser por el jefe de la Policía Local que se enfrentó a él, allí pasa algo muy grave. Entiendo que la familia está muy nerviosa, pero no se puede llegar hasta ahí", nos ha relatado.

Según la versión de los dos trabajadores agredidos, este hombre les arrancó de las manos el móvil con el que trabajaban. El cámara y el redactor consiguieron ponerse a salvo en su coche para denunciar lo que les había sucedido.

Mientras llegaba la Guardia Civil, todo se precipitó. Apareció allí en coche el citado hermano del maltratador fallecido y, totalmente fuera de sí, se abalanzó contra el citado cámara delante del agente municipal.

El policía intentó reducirlo, pero el hombre se movía sin parar mientras gritaba. Finalmente lograron reducirlo, calmarlo y encaminarlo para que se marchase del lugar y parase la algarada.