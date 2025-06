El programa habla en directo con uno de los jóvenes que estuvo implicado en la pelea

Sonia, trabajadora de la zona sobre la reyerta en Pontevedra: "Son jóvenes muy conflictivos"

El pasado martes 3 de junio tenía lugar en el parque Barcelos de Pontevedra una reyerta que acabó a navajazos. Al parecer, y según se creía en un principio, dos bandas de distintas nacionalidades, una colombiana y otra magrebí, comenzaban la pelea con puñetazos pero acababa a punta de navaja.

El suceso se saldaba con cuatro detenidos y dos jóvenes que tuvieron que ser trasladados al hospital y acabaron en la UCI. Días después de lo ocurrido, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con uno de los jóvenes que participó en la pelea y que asegura que su grupo de amigos no forma parte de ninguna banda.

El entrevistado asegura que es de marruecos, que no forma parte de una banda y asegura que no son peligros: ''Estábamos jugando, estábamos en el mismo sitio y de un momento a otro aparecieron siete personas, cogieron a mi primo, se pusieron a hablar con él y la cosa se puso tensa''.

''Fuimos todos donde estaban ellos y empezó, no se sabe el detonante de la pelea, pero empezó una pelea a puñetazos hasta que uno de los agresores sacó un cuchillo y empezó a propinar puñaladas a varias personas. Una de ellas fue mi primo y otra está en estado grave. Mi primo está en la UCI, tiene perforado el pulmón y una puñalada en la pierna izquierda'', explica detalladamente.

Explica que su primo está fuera de peligro, pero su amigo está muy grave: ''Estaba en coma inducido, le intentaron despertar, no pudieron, y luego nos vinieron buenas noticias de que le habían despertado y pudieron pasar visitas'', y vuelve a negar que formen parte de una banda: ''Somos chavales que estábamos en el momento y el sitio equivocado. No teníamos nada que ver con la reyerta'', y cuenta que la plaza de Barcelos en un punto ''muy recurrido por los jóvenes'' porque es central.

''Suele haber ese tipo de cosas, pero nunca hubo algo tan excepcional como este caso'', explica y habla sobre los agresores: ''Dicen que pertenecen a una banda, no se sabe exactamente quiénes son. Jamás les he visto por Pontevedra''. ''No hubo bandas, las personas que estaban ahí, los marroquíes son personas nacionalizadas españolas sin ningún antecedente penal'', afirma el joven a 'Vamos a ver'.