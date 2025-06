Claudia Barraso 05 JUN 2025 - 18:48h.

La plaga de polillas gigantes ha invadido gran parte del país, aterrorizando a miles de hogares por su gran tamaño

La pesadilla de muchos está siendo la plaga de polillas que ha invadido toda España. Aparecen por las noches, en los rincones de muchas casas y, lo más sorprendente, ha sido su tamaño. Ya están en muchas comunidades, como Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León o Andalucía.

Los vídeos en redes sociales sobre estos insectos se han hecho virales. Muchos usuarios han mostrado su terrorífica experiencia con las polillas gigantes. Tratan de espantarlas de mil maneras, atrapándolas o incluso intentando matarlas, algo que parece prácticamente imposible, ya que su tamaño es muy parecido al de un pájaro.

No es algo nuevo, el año pasado en verano también fueron tendencia, pero no había tantas como hasta ahora. Pueden aparecer en cualquier lado, incluso en las grandes ciudades.

La plaga llega con el aumento de las temperaturas

No se sabe por qué han proliferado de esa manera, lo que sí se sabe es que parece que con el paso de los años y con el aumento del calor van apareciendo cada vez más y asustan a muchos ciudadanos, que ya temen con encontrarse una de ellas en sus casas.

Aunque los expertos han afirmado que no suponen un riesgo para la salud, ya que no transmiten enfermedades y no pican, explican que su paso es pasajero y que son completamente inofensivos. Suelen tener un tamaño medio por lo general, entre 35 o 40 milímetros, pero según vemos en muchos vídeos, algunas han llegado a superar los cinco centímetros de longitud. Por eso, muchos son los que las llegan a confundir con pájaros o murciélagos.