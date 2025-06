Nuria Morán 17 JUN 2025 - 12:12h.

Las consecuencias psicológicas y físicas que podrían sufrir los niños secuestrados en Oviedo: "Ansiedad por separación de sus padres"

A pesar de que tiene su custodia, la madre que está en busca y captura, se la llevó hace dos años

Compartir







El 27 de mayo del 2023, Irene desapareció de la vida de su padre, Ángel Rodríguez, después de que su madre se la llevase. Un juez de Guadalajara había coincidido la custodia al padre de la menor de 4 años en ese momento. Pero la madre, que ya la había retenido de manera ilegal durante diez meses en Mallorca, se negó a entregarla. Cogió un ferry hasta Barcelona.

La UFAN cree que María se habría llevado a su hija a Suiza, donde estaría siendo ayudada por terceras personas para mantenerse oculta de las localidades locales, ya que después de la desaparición de las dos, Ángel denunció lo sucedido en un juzgado de Guadalajara y este dicto, en enero del 2024, una orden de busca y captura.

Lo último que se sabe de la madre de Irene es un correo electrónico que envió al presidente 'SOS desaparecidos' exigiendo que se dejase de difundir la fotografía de su hija. El padre de la menor asegura que la pequeña corre peligro junto a su madre, que no está escolarizada ni con las vacunas correspondientes, ya que cuando estaban juntos tampoco la quería vacunar de nada. Además, en el pasado tuvo pensamientos suicidas y se teme que si se siente acorralada pueda cumplir cualquier barbaridad sin pensar en las consecuencias.

Ángel, padre de la menor raptada por su propia madre: "No sé dónde está. Solamente hay indicios"

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con este padre desesperado, que ha denunciado la grave situación que está viviendo: "No sé dónde está, hay indicios de que puede estar en Suiza pero no hay certezas y creo que no lo saben. Está siendo ayudada por terceras personas a ocultar su ubicación", ha comenzado explicando.

"Su familia no quiere saber nada de ella por todo lo que ha ocurrido, pero ella tampoco me ha hablado nunca muy bien con ellos porque es una familia desestructurada. Yo antes tenía una relación cordial, pero desde que pasó todo esto llevo mucho tiempo sin mantener ningún tipo de contacto con ellos", ha continuando explicándonos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sobre cómo es la madre de su hija, Ángel nos ha explicado: "Es emocionalmente inestable. Entiendo que su pasado marcó su forma de ser, pero al final te das cuenta de que está ocasionando un gran problema".