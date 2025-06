José llamó la atención al expolicía por haber aparcado mal su vehículo

El excomisario le rompió la rótula a José, además de provocarle un esguince de rodilla y contusiones por todo el cuerpo

José García es barrendero en la localidad murciana de Beniajan. Pero, mientras realizaba sus labores, recibió una brutal paliza por parte de un excomisario de policía con el que se cruzó y al que ni siquiera conocía.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con José en el hospital. Tiene la rótula fracturada, un esguince en la muñeca y diferentes contusiones por todo el cuerpo. Él mismo ha contado en directo cómo se encuentra. “Físicamente me encuentro casi imposibilitado y emocionalmente estoy destrozado porque no me puedo creer lo que me ha pasado”, ha explicado.

José ha asegurado que nunca había tenido ningún problema con su agresor y que apenas lo conocía, solo de vista porque hacía un tiempo había estado viviendo en el pueblo. Pero luego se marchó de allí y no le veía desde hacía años.

José relata la agresión que sufrió por parte del expolicía

José ha relatado cómo ocurrió todo. Estaba haciendo su trabajo y, para que no pasaran coches, colocó unos conos. Pero alguien aparcó frente a ellos, se trataba del excomisario. El barrendero le llamó la atención y se desencadenaron los acontecimientos.

“Estaba pegado a mí y lo aparté. Le dije que no iba a llamar a la policía, solo le estaba pidiendo explicaciones. Pues no me dejó acabar la frase, me dio un cabezazo seguido de puñetazos. Me tiró al suelo, caímos los dos, y se levantó más furioso todavía. Comenzó a golpearme otra vez y me dio en la rodilla y me la rompió”, ha contado.

Los vecinos que habían presenciado lo ocurrido le ayudaron, le quitaron de encima al expolicía y llamaron a emergencias. Luego José denunció, todavía sin entender por qué ese hombre le había propinado esta brutal paliza.