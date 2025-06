Sobrina de la culturista asesinada presuntamente por su pareja: "Tenía vídeos grabados donde aparecía herida"

Nuria Morán 20 JUN 2025 - 13:19h.

Zunilda Hoyos, la mujer asesinada a martillazos en Fuengirola, tenía pensado divorciarse de su pareja tras acompañarle a una operación

Zunilda Hoyos, la mujer asesinada a martillazos en Fuengirola, tenía pensado divorciarse de su pareja el próximo mes

Una mujer de 43 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja, que después se ha suicidado en una vivienda de la localidad malagueña de Fuengirola, en Málaga. Ambos fallecidos son culturistas profesionales y de origen colombiano, aunque el hombre también tiene la nacionalidad estadounidense y residían la mayor parte del tiempo en Dubái

En la vivienda, los agentes han descubierto el cuerpo sin vida de la mujer, con evidentes signos de violencia, y el de un hombre, presuntamente su pareja, con signos que apuntan a un suicidio, extremo que deberá confirmar la autopsia.

'Vamos a ver' ha podido hablar con la sobrina de la víctima, que nos ha confirmado que esta mujer quería divorciarse de su presunto agresor porque era muy violento y ya no lo soportaba más.

Sobrina de la culturista asesinada presuntamente por su pareja, sobre el presunto agresor: "No tenía control sobre su carácter ni sobre su ira"

"Al principio era una relación linda, pero ellos tuvieron una ruptura y fue precisamente por eso, por malos tratos. Ella nos decía que ya no soportaba más esta situación, que ya no aguantaba más. No tenía control sobre su carácter, sobre su ira... Hay evidencias que mi tía pudo grabar donde incluso ella aparece herida, con los brazos ensangrentados. En otro vídeo le dio golpes a la pared y la pared está rota", nos ha contado durante una llamada de teléfono.

Se trataría de la víctima mortal número 15 por violencia de género en lo que va de 2025

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, se trataría de la víctima mortal número 15 por violencia de género en lo que va de 2025, la quinta en Andalucía este año. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.