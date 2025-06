Los hermanos del joven fallecido en Torrejón: "No venimos a este país para que la policía nos mate"

Chaime y Morad son dos de los hermanos del hombre de 33 años que el pasado martes perdía la vida tras ser reducido por dos agentes fuera de servicio

Familia del hombre asfixiado por un policía en Torrejón de Ardoz: "Ha sido racismo. Mi hermano no era un animal"

Chaime y Morad son dos de los hermanos del hombre que el pasado martes por la noche perdía la vida tras una actuación policial en las calles de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Según algunos testigos de lo sucedido, el hombre, de 33 años, habría intentado robar el teléfono móvil a un agente de policía que se encontraba fuera de servicio celebrando la jubilación de un compañero.

Según fuentes policiales, tras el intento de robo comenzó una persecución que acabó con el joven, de origen magrebí, tirado en el suelo siendo inmovilizado por los dos agentes (uno de ellos ya jubilado y el otro fuera de servicio). En las durísimas imágenes que han trascendido se observa al chico tumbado en el suelo con los dos hombre encima mientras los transeúntes piden insistentemente que le dejen respirar: "Soltadlo, dejadle respirar, ya está llegando la policía".

Ahora son muchos los que ven en la actuación de los agentes un abuso de autoridad pese a que ambos se encuentran en libertad hasta la espera del informe de la autopsia. Los hermanos del fallecido han conectado con 'Vamos a ver' y, visiblemente afectados, han compartido con Joaquín sus impresiones por la puesta en libertad del agente que un primer momento fue detenido:

"Que dé la cara igual que estamos haciendo nosotros. A un ladrón no se le puede asesinar así, ¿en qué país estamos? Mi hermano está en una cámara frigorífica y él en su casa disfrutando con sus hijos. Este país que nos ha acogido es un país maravilloso, pero necesitamos que la justicia haga su trabajo (...) La causa de la muerte de mi hermano se ve perfectamente. Había gente allí intentando ayudar y pidiendo que le dejasen respirar. Solo están sacando en las imágenes a uno de los policías y del otro no sabemos ni cómo es su cara, y en las imágenes se le ve completamente borracho".

El fallecido sufría esquizofrenia, según sus hermanos

Ha sido Chaime, hermana del fallecido, quien ha explicado en 'Vamos a ver' que el joven estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico desde hace años:

"Mi hermano estuvo en el año 2022 en un centro psiquiátrico, mi hermano no estaba bien, estaba con tratamiento, hace un par de años se tiró por una ventana porque no estaba bien y se quedó durante meses en una silla de ruedas, que teníamos que darle de comer y de todo. El traumatólogo tardó un año en darle cita y no tenía bien su cuerpo, por eso tampoco pudo defenderse bien de la técnica que le hicieron estos policías".

La familia del fallecido, pese a que aún no se ha desvelado el informe de la autopsia, no tiene dudas de que el joven falleció a causa de la asfixia que le provocó la técnica utilizada por el agente para inmovilizarle:

"Que esos dos policías que han matado a mi hermano se queden en la prisión toda su puta vida. Yo quiero ver a esos dos asesinos en el juzgado, necesitamos de todo el mundo su apoyo, esto es un país democrático, la policía está para protegernos, nosotros aunque seamos extranjeros también derecho a tener un futuro, venimos aquí buscando una oportunidad, no venimos aquí para que nos matéis".