25 JUN 2025 - 10:41h.

Salvador Méndez era uno de los sintecho del aeropuerto de Barajas al que un empresario de Asturias le ofreció trabajo

Salvador Méndez era uno de los sintecho que malvivían en la T4 del Aeropuerto de Barajas, antes de que AENA tomara la decisión de restringir el acceso nocturno a dicho espacio. Las quejas de los usuarios comenzaron a multiplicarse al detectarse una plaga de chinches en la terminal, que podrían provenir de la suciedad y las malas condiciones en las que se encontraban las personas sin hogar que solían refugiarse allí. La noticia se hizo viral y, con ella, Salvador, quien, a través de la televisión, conmovió a un empresario de Asturias, que inmediatamente le ofreció un trabajo y un techo bajo el que dormir.

Lo que Fernando Fernández le ofreció, concretamente, fue un empleo como camarero del piso del hotel que él mismo regenta (La Molinuca) y un alojamiento ligado a la oferta laboral. Para el madrileño, que vivía en Barajas desde hacía tres años, esta fue una de las mejores noticias de su vida e, inmediatamente, se trasladó a los Picos de Europa para comenzar a trabajar en horario de 8:00 a 16:00 horas. "Tener trabajo es tener una vida" decía Salvador, satisfecho de que, por una vez, hubiera tenido suerte y hubiera conseguido salir tan mala situación.

"Llegó tarde y se tomó un día de asuntos propios"

Sin embargo, ahora sabemos que el empleo apenas le duró unos pocos días porque, a pesar de haber empezado con un horario de adaptación, Salvador no cumplió con sus labores. Según afirman desde el hotel, de los 15 días que estuvo en el alojamiento, Fernando le llamó tres para que ejerciera como camarero de piso. "Los dos primeros días llegó tarde y el tercero no apareció hasta la hora de comer. "Cuando le preguntamos, dijo que se había tomado el día ‘de asuntos propios’", aseguran desde La Molinuca.

Fernando, que le había cogido "mucho cariño", decidió rescindir el contrato y acabar todo con un buen apretón de manos. Fue sumamente generoso con su ya extrabajador, pues nada más recibirle, le compró ropa y le dio 150 euros, que Salva se gastó "de bar en bar", invitando a todo aquel con quien se encontraba. Según comenta la gente del pueblo, le iba diciendo a todo el mundo: "¿Sabes quién soy? Soy Salva, el de la tele", la misma pregunta que le hacía a todo el que llegaba a La Molinuca y a quienes ofrecía un chorrito de su jarra de café.

Salvador dijo que no cumplió con las directrices del trabajo porque no era para él, era "muy duro". Así que decidió abrirse una cuenta de TikTok, llamada L@sAvEnTuRaSdeSALVA, en la que, actualmente, tiene algo más de 1000 seguidores. Además de algún vídeo en el que informa de algunas curiosidades de Logroño, ciudad en la que vive con su novia, Salvador se pasa la mayor parte del tiempo contestando a sus haters, que le critican constantemente por no haber sabido aprovechar la gran oportunidad que le dio Fernando.