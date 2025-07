Amigos, familiares y compañeros de otras localidades acuden a despedirle a Belchite

David Lafoz, de 27 años, ha sido hallado en uno de sus terrenos en Zaragoza

Miles de personas han acudido al funeral de David Lafoz, agricultor de 27 años ha sido hallado muerto en sus tierras en Belchite, Zaragoza. Lafoz fue una de las primeras personas que acudió ayudar con su tractor tras la DANA de Valencia. Muy conocido en su comarca, sus vecinos y amigos están consternados.

Casi 2.000 personas han acudido a su funeral en la iglesia de San Martín de Tours, en Belchite. No solo estaba su familia y sus amigos. También han llegado compañeros de profesión de otras localidades como Oliete, Velilla, Muniesa, Fuentes de Ebro, Letux, Azuara, La Joyosa, la comarca de Daroca… "Hay tristeza y rabia", ha declarado algunos allegados al diario El Heraldo.

A las puertas del templo había cuatro tractores, entre ellos el Case con el que se David Lafoz acudió al puente de acceso al palacio de la Aljafería durante las protestas de febrero de 2024.

Se habría suicidado

El cuerpo de David Lafoz, de 27 años, cuerpo fue encontrado en una de las dependencias de sus tierras. Al parecer, el joven se habría quitado la vida dejando un mensaje: "No aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda o Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir".

David Lafoz fue también candidato municipal por Vox en Belchite, una persona pública que tuvo el compromiso político de defender el mundo rural. Su fallecimiento ha generado reacciones tanto en el ámbito político como entre organizaciones agrarias.