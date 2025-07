Sandra Pons 10 JUL 2025 - 13:02h.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en una de las dependencias de sus tierras en Aragón

También participó en las tractoradas y protestas del sector primario en 2024

ValenciaDavid Lafoz, un joven de 27 años, natural de Zaragoza, fue uno de los primeros voluntarios que vino a ayudar con su tractor tras las DANA de Valencia. Tanto él como sus compañeros se encargaron de limpiar las calles de Catarroja de barro y escombros. También participó en las tractoradas y protestas del sector primario en 2024.

Ha muerto en la madrugada de este miércoles. La Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura (AEGA) ha emitido un comunicado con la noticia y mostrando sus condolencias. "Fue de los primeros en dejar su faena para acudir con su tractor cuando las lluvias arrasaron durante la DANA en Valencia, cuando las inundaciones azotaron su comarca, o cuando cualquier vecino lo necesitó. Él estaba. Siempre", relatan.

El político Alvise Pérez ha sido uno de los primeros en hacerse eco del fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales, donde afirma que Lafoz habría sido objeto de una campaña de acoso institucional, señalando que fue multado, inspeccionado, y privado de ayudas como la PAC (Política Agraria Común) tras su implicación en las protestas.

Se habría suicidado

Su cuerpo fue encontrado muerto en una de las dependencias de sus tierras. Al parecer, el joven se habría quitado la vida dejando un mensaje: "No aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda o Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir".

David Lafoz fue también candidato municipal por Vox en Belchite, una persona pública que tuvo el compromiso político de defender el mundo rural. Su fallecimiento ha generado reacciones tanto en el ámbito político como entre organizaciones agrarias.