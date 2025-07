Este domingo se detuvieron 40 vehículos a la entrada de Torre Pacheco, 10 de ellos venían en grupo

Qué inició las revueltas en Torre Pacheco: violencia, bulos y redes sociales, un caldo de cultivo

En Torre Pacheco, Murcia, continúa la tensión por los disturbios acaecidos estos días tras la brutal agresión a un vecino de 68 años el pasado miércoles. Las calles del municipio murciano siguen bajo un dispositivo especial con más de medio centenar de agentes. En total, ya son nueve personas arrestadas, seis españoles con antecedentes y tres magrebíes. Además, hay 80 identificados y la mayoría no es del municipio y tiene .

El Gobierno apunta a un cierto grado de organización detrás de los disturbios. Tal y como informa la periodista Malena Guerra en el vídeo "no se ha detectado que los detenidos pertenezcan a ningún grupo ultra". Si bien, sí se ha detectado "simbología nazi" en alguno de los agredidos.

Lo que se informaba desde la investigación hasta ayer es que en los disturbios había ultras de manera aislada que habían llegado convocados por las redes. "Y, aunque esas convocatorias las habían hecho grupos de la ultraderecha que están acostumbrados a reventar casos como este, no los habían detectado como grupo", explica Guerra.

40 vehículos detenidos a la entrada del pueblo

Pero este pasado domingo, se pararon 40 vehículos a la entrada de Torre Pacheco, "con armas, con palos y con armas extensibles". "10 de esos vehículos eran 40 personas que sí iban en grupo y ahora se está monitorizando la red para ver si ya esos grupos, ya muy conocidos sí que están penetrando de manera coordinada", apunta la periodista.

Desde hace tiempo, los vecinos, también en alcalde, han venido denunciando un aumento de los actos violentos. Los datos lo que dicen es que la criminalidad entre 2023 y 2024 en Torre Pacheco aumentó más de un 13%.

Aumenta la delincuencia en el municipio

Si se compara el primer trimestre de 2025 con el del mismo periodo de 2024, también ha aumentado más de un 3%. Si se analizan los delitos concretos, los robos con intimidación y violencia han bajado, pero los hurtos sí que han aumentado.

Sobre los delitos más graves, todos han aumentado. "En los datos no se discrimina entre autores españoles o autores extranjeros, pero el alcalde de Torre Pacheco dice que son chavales inmigrantes que no han terminado de integrarse", señala la periodista. La Guardia Civil, por su parte, denuncia una falta de efectivos y que no pueden patrullar.