Detrás de los enfrentamientos en Torre Pacheco están grupos racistas y violentos, como Frente Obrero y 'Deport Them Now'

Alberto Núñez Feijóo pide al Gobierno más agentes para "frenar la espiral de violencia" en Torre Pacheco, Murcia

Seis personas han sido detenidas por agresiones, daños y altercados en el operativo policial desplegado en Torre Pacheco (Murcia), ha informado la delegada del Gobierno en la región, Mariola Guevara.

Tres de los detenidos, lo han sido por agredir a un menor marroquí y por causar daños al equipo de sonido de un periodista; dos más fueron arrestados mientras deambulaban en grupo por la vía pública portando cascos de bicicleta de forma sospechosa.

Grupos racistas detrás de estos llamamientos

Tras estos enfrentamientos en Torre Pacheco están grupos racistas y violentos, locales y nacionales, como Frente Obrero y 'Deport Them Now', al que los sucesos de Torre Pacheco le han servido para crecer muy rápido en pocos días. El grupo sigue instando a una cacería de inmigrantes para la próxima semana, con convocatorias con mensajes fascistas y xenófobos.

Deport Them Now' Aseguran ser un grupo pequeño con fuerte presencia en Barcelona y piden colaboración de grupos extremistas más grandes. Al parecer, está dirigido por un español que en los videos no muestra su cara y muestra simbología nazi, y que ya cuenta con denuncias en Italia por difundir campañas de odio, difamación y amenazas.

El choque con los inmigrantes también ha sido alentado por la esfera ultra en redes sociales y organizaciones como Desokupa.

Las reacciones políticas por los altercados de Torre Pacheco

En el terreno político, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que los responsables de la agresión al vecino de Torre Pacheco "responderán ante la justicia", pero ha hecho un llamamiento a la calma y a confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Tras reunirse con Pedro Ángel Roca, el alcalde de Torre Pacheco, López Miras ha agradecido y reconocido "el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Local durante los dos últimos días en Torre Pacheco para proteger a la población".

Mientras, el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, agradeció a los vecinos el rechazo a la violencia de la mayoría de los vecinos de Torre Pacheco y responsabilizó de los altercados a un grupo de fascistas que no representan a la región.

SUMAR ha pedido una actuación policial rotunda contra los grupos ultras violentos y que se investiguen de forma inmediata los llamamientos de VOX y sus cargos por su posible relación con los episodios de violencia.