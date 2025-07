La actriz mantiene su versión de los hechos en el caso contra Íñigo Errejón al que denunció por agresión sexual

El psiquiatra de Elisa Mouliaá dice que la actriz estaba medicada la noche de la presunta agresión de Errejón: "Está fatal"

El abogado de Elisa Mouliaá en el proceso por agresión sexual contra Íñigo Errejón, Alfredo Arrién, ha hablado en el programa de Cuatro, Código 10, tras hacerse público la conversación de la actriz con una amiga, Soraya, testigo del caso.

En la conversación, Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en la que el exdiputado Íñigo Errejón habría supuestamente agredido sexualmente a Elisa Mouliaá, pidió a la actriz que dejase de "inventar". Esta le advirtió de cara a su declaración como testigo: "Si luego vas y dices que yo estaba súper happy me jodes viva".

Ahora, el letrado de Mouliaá ha explicado en Código 10, el programa de Cuatro, que su defendida tiene un “miedo terrible a no ser creída”.

Elisa Mouliaá se mantiene su versión

La actriz "sigue con su testimonio, se corrobora con otros elementos periféricos como los informes periciales, el del psicólogo y el del psiquiatra", afirma el abogado que asegura que si se leen todos los WhatsApps queda claro que "está reiterando lo que ya ha contado".

"Elisa desbloquea a su supuesta amiga en el año 2025, la tenía bloqueada desde el 2022, ella tiene un miedo terrible a no ser creída, entonces la desbloquea e intenta tener una conexión nueva con la que era su amiga. Lo primero que le pregunta cuando le desbloquea es: '¿Estás hablando con la defensa de Errejón? Y ella lo niega cuando en realidad si que estaban hablando, ha dicho Alfredo Arrién sobre los audios entre las dos mujeres.

Además, el abogado explicaba que "no es tan relevante lo que Elisa considere o no lo que es delito o no" porque "tiene que ser reconocido por un juez, por un fiscal o un abogado, son los que tienen que decir si una acción es delito o no".