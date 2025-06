Los dueños del piso donde supuestamente Errejón agredió a Mouliaá, firman que la actriz les presionó para avalar su versión

Una testigo afirma ante el juez que Elisa Mouliaá "llegó a decirle que lo que había pasado" con Íñigo Errejón "no era un delito"

Los dueños del piso en el que presuntamente el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón agredió sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá han afirmado que ella les presionó para que validasen su versión, y uno de ellos ha reconocido que se puso en contacto con el político para decirle que su situación le parecía "injusta" y saber "cuál es el plan con el juicio".

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga a Íñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá en 2021, ha tomado declaración este viernes a un amigo de Mouliaá y a los dueños del piso, quienes han declarado por videoconferencia desde Australia. No han declarado finalmente dos taxistas que, según los datos recabados, llevaron a Mouliaá y Errejón de un bar a la fiesta y de la fiesta a la casa de él.

Fuentes jurídicas han explicado que los dueños de la vivienda de la fiesta -amigos de Mouliaá hasta que en 2022 se divorció de su expareja- han coincidido en que ella les "presionó" para que hicieran caso a su versión, una vez que denunció los hechos y el caso salió a la luz, y el dueño llegó a bloquearla por su insistencia. Este hombre ha detallado que posteriormente decidió enviar un correo electrónico a Errejón, por iniciativa propia, en el que le explicaba que él tenía una versión distinta a la que le contaba Elisa y que le parecía "injusto" lo que estaba viviendo.

Los mensajes entre Errejón y el dueño

Luego este hombre y Errejón se intercambiaron varios mensajes en los que este propietario del piso le pidió información sobre el proceso judicial, porque ellos viven en Australia y no veían lo que pasaba, y llegó a preguntarle a Errejón, "cuál es el plan con el juicio", en referencia a la "información de lo que ocurría a nivel práctico", han detallado fuentes presentes en la declaración.

Por su parte, la mujer ha precisado que Mouliaá, a la que conoce desde hace años, a veces "fabulaba" y ha detallado que la actriz llegó a decirle, en un audio, "que lo que había pasado no es delito", pero que luego sí lo consideró así, tras "ver muchas denuncias contra él" y conocer la "ley del si es si". Sobre lo que ocurrió en la fiesta, ambos han coincidido en que Mouliaá llegó con Errejón "contenta", contó que ambos se habían besado y no vieron nada raro, aunque han admitido que Elisa les comentó luego que Íñigo le había puesto tres reglas y que eso le había resultado "decepcionante".

La testigo ha explicado que Elisa le dijo tras la fiesta que quería que la relación con Íñigo "fuera más despacio" y que el político había sido "baboso" y no quería conocerle más. Para el letrado de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién, la declaración del dueño del piso ha supuesto "un giro inesperado" en el proceso, ya que ha reconocido que él era amigo del exmarido de la actriz y "tuvo animadversión hacia ella y la acabó bloqueando".

La supuesta versión

Ha añadido que pocos días antes de la declaración de este viernes, el dueño del piso le preguntó a Errejón, "Íñigo, ¿cuál es el plan, qué es lo que tengo que decir?", lo que entiende como un claro beneficio para el expolítico. Ha subrayado que tras esta "sorpresiva" afirmación, la fiscal ha pedido el cotejo de las conversaciones entre este testigo y Errejón "para ver el contenido real y el grado de interferencia".

Arrién ha dejado claro que, a pesar de todo ello, ambos testigos han corroborado finalmente la versión de Mouliaá sobre la actitud de Errejón. En la misma línea, el letrado de la acusación popular que ejerce la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, ha subrayado que este viernes han conocido sorpresivamente que un testigo ha tenido contacto con el denunciado y además ha demostrado su animadversión hacia Mouliaá.

Ha considerado "muy grave" que algún testigo "incluso haya hablado de cuál era el plan de las declaraciones", motivo por el que poco después ha presentado un escrito en el que insiste en que se le intervenga el teléfono a Errejón y pide que se amplíe su imputación por un delito contra la Justicia u obstrucción a la Justicia, "por intentar coaccionar testigos a su favor".